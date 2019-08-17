 

На Холодной горе мужчина пытался изнасиловать харьковчанку

17 августа 2019 г. 14:06

16 августа в полицию обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 ночи на детской площадке неизвестный мужчина повалил ее на землю, снял с нее шорты и пытался изнасиловать.

Об этом соообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, злоумышленнику помешала мать пострадавшей, которая увидела произошедшее и оттянула мужчину.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье "покушение на изнасилование" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника

 

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