На Холодной горе мужчина пытался изнасиловать харьковчанку

16 августа в полицию обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 ночи на детской площадке неизвестный мужчина повалил ее на землю, снял с нее шорты и пытался изнасиловать.

Об этом соообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, злоумышленнику помешала мать пострадавшей, которая увидела произошедшее и оттянула мужчину.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье "покушение на изнасилование" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника