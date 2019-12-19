На Холодной Горе на пороге отделения банка нашли подозрительный будильник: выезжали взрывотехники

В Холодногорском районе Харькова 18 декабря утром возле отделения банка из-за обнаружения подозрительного предмета работали полиция и взрывотехники.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Как указывается, в 9:02 в дежурную часть ГУ ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях, 123, на пороге отделения «Приватбанка» обнаружили будильник с установленным временем срабатывания.

На месте обнаружения работали взрывотехники и оперативно-следственная группа полиции.

Взрывоопасные предметы не обнаружены.