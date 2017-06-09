На Холодной Горе на стройке нашли тело мужчины

09 июня 2017 г. 13:22
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Сообщение о событии, которое произошло на проспекте Любви Малой, поступило в Новобаварского отдела полиции 7 июня в 8:40.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность погибшего. Им оказался 33-летний харьковчанин. Также на месте происшествия обнаружено мобильный телефон, который принадлежал умершему.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти мужчины проводятся дополнительные экспертизы.

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