 

На Холодной горе неизвестные испортили забор около станции метро

17 августа 2019 г. 16:56
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17 августа в 12:30 в полицию поступило сообщение от 66-летнего мужчины о том, что по улице Полтавский шлях около 15 парней портят ограждение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, на место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что неизвестные разрушили металлический забор.

Кроме того, в полицию обратился 18-летний парень с заявлением о проведении проверки законности строительства возле станции метро.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Устанавливаются личности правонарушителей и проводится проверка по данному факту.
 

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