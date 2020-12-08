На Холодной Горе неизвестные облили краской офис "ОПЗЖ": полиция проводит проверку

Сегодня ночь, 8 декабря, на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе Харькова фасад здания и входные лестницы офиса политической партии «ОПЗЖ» снова облили краской.
Об этом в соцсетях сегодня утром написала одна из общественных организаций.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция проводит проверку по факту происшествия.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облиты красной краской.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Холодногорского отдела полиции.
Полицейские устанавливают злоумышленников. Проводится проверка.