На Холодной Горе неизвестные облили краской офис "ОПЗЖ": полиция проводит проверку

Сегодня ночь, 8 декабря, на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе Харькова фасад здания и входные лестницы офиса политической партии «ОПЗЖ» снова облили краской.

Об этом в соцсетях сегодня утром написала одна из общественных организаций.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция проводит проверку по факту происшествия.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облиты красной краской.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Холодногорского отдела полиции.

Полицейские устанавливают злоумышленников. Проводится проверка.