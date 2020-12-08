На Холодной Горе неизвестные облили краской офис "ОПЗЖ": полиция проводит проверку

08 декабря 2020 г. 13:50
1 просмотр

Сегодня ночь, 8 декабря, на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе Харькова фасад здания и входные лестницы офиса политической партии «ОПЗЖ» снова облили краской.

Об этом в соцсетях сегодня утром написала одна из общественных организаций.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция проводит проверку по факту происшествия.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облиты красной краской.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Холодногорского отдела полиции. 

Полицейские устанавливают злоумышленников. Проводится проверка. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53