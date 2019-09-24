 

На Холодной Горе неизвестные пытались поджечь частный дом

24 сентября 2019 г. 7:50
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В Холодногорском районе Харькова неизвестные пытались поджечь частный дом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 сентября в 00:30 злоумышленники бросили две бутылки с горючей смесью на частный дом по улице Куриловской. 

В полицию о происшествии сообщил 29-летний хозяин домовладения.

В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие полицейские на месте установили, что неизвестные бросили на крышу домовладения две бутылки с горючим веществом, в результате чего едва не загорелась  крыша. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Полиция устанавливает злоумышленников.

 

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