На Холодной Горе неизвестные пытались поджечь частный дом

В Холодногорском районе Харькова неизвестные пытались поджечь частный дом.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 сентября в 00:30 злоумышленники бросили две бутылки с горючей смесью на частный дом по улице Куриловской.
В полицию о происшествии сообщил 29-летний хозяин домовладения.
В результате происшествия никто не пострадал.
Прибывшие полицейские на месте установили, что неизвестные бросили на крышу домовладения две бутылки с горючим веществом, в результате чего едва не загорелась крыша.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Полиция устанавливает злоумышленников.