На Холодной Горе неизвестные пытались поджечь частный дом

В Холодногорском районе Харькова неизвестные пытались поджечь частный дом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 сентября в 00:30 злоумышленники бросили две бутылки с горючей смесью на частный дом по улице Куриловской.

В полицию о происшествии сообщил 29-летний хозяин домовладения.

В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие полицейские на месте установили, что неизвестные бросили на крышу домовладения две бутылки с горючим веществом, в результате чего едва не загорелась крыша.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Полиция устанавливает злоумышленников.