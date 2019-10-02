На Холодной Горе неизвестные пытались взорвать банкомат: подробности

С сообщением о том, что неизвестные молодчики делают что-то непонятное у банкомата посреди ночи, обратились в дежурную часть Холодногорского отдела полиции. Сообщение поступило от службы охраны банка, ведь существовала угроза, что банкомат, который находится на улице Беркоса, собираются взорвать, потому что трое мужчин в половине четвертого утра довольно долго топтались у банкомата и пытались что-то сделать с купюроприемником.

На место сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления.

Анастасия, продавец

Они зашли в служебное помещение, там, где у них находится сам банкомат, проверяли здесь. Ходили в соседний магазин, ходили так, спрашивали, может, кто-то что-то видел, вроде как взлом или подорвать пытались что-то такое

По информации полиции, при осмотре места происшествия взрывных устройств или подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

Вместе с этим местные жители говорят, что взорваться этот банкомат мог уже три раза, и подрывников каждый раз останавливала то сигнализация магазина, то случайные прохожие или еще что-то.

Ирина живет неподалеку, рассказывает: банкомат уже даже перенесли на другое место, однако ситуация вновь повторилась.

Ирина, местная жительница

Пытались подорвать, но вовремя сработала сигнализация в магазине. Он стоял в “Яне”, и там не в него сигнализация пошла, а на магазин, и быстро приехала милиция, ну, полиция, и им не удалось. Промежуток где-то полгода, вот хотели подорвать - не получилось, через полгода они хотели второй раз подорвать - не получилось, а это - уже третий раз

Люди говорят, скорее всего, украсть деньги пытаются местные алкоголики. А ввиду того, что других банкоматов рядом нет, - "тренируются" на одном и том же.

Евгений, местный житель

Сработала моя сигнализация, не только у меня, но и у всех других людей. Приехала полиция, соответственно, позже. Но взрыв банкоматов ... ну, это нонсенс...

Между тем информацию о событии зарегистрировали следователи Холодногорского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о ее внесения в ЕРДР.