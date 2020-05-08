На Холодной Горе нетрезвый водитель Таврии не заметил двигавшийся впереди микроавтобус

Сегодня в 9 утра на улице Юрия Паращука, 61 автомобиль Таврия врезался в двигавшийся впереди микроавтобус Ford.

Медпомощь участникам аварии не потребовалась, а во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя ЗАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел тест на алкоголь: результат – 2,42 промилле.

На водителя Таврии патрульные составили админматериалы по ст.130 и ст.124 КУоАП.

По информации пресс-службы патрульной полиции, за ночь инспекторы выявили 6 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.