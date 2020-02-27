На Холодной Горе нетрезвый водитель врезался в столб

Сегодня ночью на улице Озерянской, 5 врезался в электроопору автомобиль Лада Калина.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Пострадавших нет.

Причина возникших у 29-летнего водителя сложностей стала ясна во время оформления патрульными ДТП: полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Тест на драгере показал 1.92 промилле алкоголя в крови водителя авто. На нарушителя были составлены протоколы по ст.124 и ч.1 ст.130 КУоАП.