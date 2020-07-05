На Холодной Горе ночью на парковке горели несколько автомобилей

В Новобаварском районе Харькова сегодня ночью произошел пожар на парковке возле жилого дома, при котором от огня пострадали несколько автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о возгорании легковушек на парковке у дома № 10а на ул. Титаренковский в Харькове спасателям поступило 5 июля в 1:39.

На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля. Горел моторный отсек и салон «Honda Accord», а также моторные отсеки автомобилей «Volkswagen Golf», «Renault Trafic» и двух автомобилей «Hyundai Tucson». Кроме того, еще в двух автомобилях, Honda и КИА, огнем были повреждены бамперы и фары.

Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Спасатели на тех автомобилях, где было газобаллонное оборудование, перекрыли подачу газа и тушили огонь пожарным стволом с раствором пенообразователя.

В 1:53 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - поджог.