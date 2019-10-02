 

На Холодной Горе ночью неизвестные пытались повредить банкомат

02 октября 2019 г. 10:10
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В Холодногорском районе Харькова сегодня ночью  неизвестные пытались повредить банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 октября около 3:30 в полицию поступила информация из службы охраны банка. Они сообщили, что на улице Беркоса трое неизвестных пытались через купюроприемник произвести какие-то действия, возможно, подорвать банкомат для завладения деньгами. 

Однако завладеть деньгами злоумышленникам не удалось, отметили в полиции.

Прибывшие на место полицейские и взрывотехники в ходе осмотра места происшествия следов взрыва не обнаружили. 

На прилегающей к банкомату территории взрывных устройств и подозрительных предметов также не выявили. 

Вещественные доказательства изъяты.

Информация о происшествии зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. 

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

 

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