 

На Холодной Горе ограбили магазин электротехники: подозреваемый задержан

15 августа 2019 г. 11:50
2 просмотра

14 августа в полицию обратился 34-летний продавец магазина электротехники в переулке Пискуновском в Холодногорском районе города.  Мужчина рассказал, что около 14:00 в магазин зашел неизвестный, схватил ноутбук с прилавка и убежал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, через злоумышленника установили и задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина. 

Вещественное доказательство изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении грабежа. 

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.