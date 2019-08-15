На Холодной Горе ограбили магазин электротехники: подозреваемый задержан

14 августа в полицию обратился 34-летний продавец магазина электротехники в переулке Пискуновском в Холодногорском районе города. Мужчина рассказал, что около 14:00 в магазин зашел неизвестный, схватил ноутбук с прилавка и убежал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, через злоумышленника установили и задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина.

Вещественное доказательство изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении грабежа.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.