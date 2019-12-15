На Холодной Горе произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавший

15 декабря 2019 г. 14:34

На улице Волонтерской, 63 в Холодногорском районе Харькова сегодня ночью произошел конфликт, в ходе которого произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительным данным, 15 декабря около 2 часов ночи на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. 

Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону компании.

С места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия.

Как отметили в полиции, в результате инцидента за медицинской помощью обращался 30-летний мужчина.

Следователем Холодногорского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.

 

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