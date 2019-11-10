На Холодной Горе произошло разбойное нападение: двух женщин ограбили в квартире

В Холодногорском районе Харькова произошло разбойное нападение.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 ноября в 5:40 в полицию поступила информация о том, что несколько часов назад восемь неизвестных мужчин в балаклавах зашли в квартиру вслед за 39-летней женщиной.

В квартире находилась также 24-летняя подруга заявительницы.

Злоумышленники, угрожая ножом женщинам, завладели денежными средствами в сумме 16 400 гривен, 250 долларов США и планшетом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция разыскивает злоумышленников.