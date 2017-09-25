На Холодной Горе раскопали останки мужчины

ЧП произошло 23 сентября.

Как рассказали в отделе в коммуникации полиции в Харьковской области, к правоохранителям поступила информация об обнаружении костей человека во дворе дома.

Во время проведения земельно-строительных работ владельцем дома в грунте на глубине около одного метра были найдены кости.

Экспертом предварительно установлено, что останки принадлежат мужчине. Примерный срок давности - 3-5 лет. Обнаруженное направили на исследование.

Следователь Холодногорского ОП открыл уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.