На Холодной Горе раскопали останки мужчины

25 сентября 2017 г. 12:33
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ЧП произошло 23 сентября.

Как рассказали в отделе в коммуникации полиции в Харьковской области, к правоохранителям  поступила информация об обнаружении костей человека во дворе дома.

Во время проведения земельно-строительных работ владельцем дома в грунте на глубине около одного метра были найдены кости.

Экспертом предварительно установлено, что останки принадлежат мужчине. Примерный срок давности - 3-5 лет. Обнаруженное направили на исследование.

Следователь Холодногорского ОП открыл уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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