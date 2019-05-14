На Холодной горе рецидивисты украли из машины детский рюкзак (видео)

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 13 мая поступила информация о том, что на улице Большой Панасовской неизвестные разбили стекло в автомобиле и украли детский рюкзак. Вором оказался 36-летний харьковчанин, а рядом с ним находился 35-летний мужчина, который, вероятно, наблюдал за ситуацией вокруг во время совершения кражи.

Оказалось, внимание мужчины привлек автомобиль, находившийся на остановке транспорта. Он разбил стекло иномарки и похитил оттуда рюкзак и после этого сообщники покинули место преступления, сев в трамвай, который двигался в направлении железнодорожного вокзала. Однако убежать им помешали сотрудники полиции.

Установлено, что оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Работники полиции проверяют причастность воров к совершению аналогичных преступлений.

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сообщники задержаны в порядке УПК Украины.