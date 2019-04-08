На Холодной Горе сгорел автомобиль: предполагают поджог

8 апреля в 2:21 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля возле частного дома в переулке Крутогорском, 10 в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что в авто «FIAT Doblo», 2011 года выпуска, горит моторный отсек и его передняя часть.

Площадь возгорания составила около 3 кв.м.

Бойцы ГСЧС в 2:37 локализовали возгорание, полностью ликвидировали в 2:41.

В результате пожара огнем были уничтожены моторный отсек автомобиля, передняя панель, частично облицовка, а также передние сиденья и диски.

Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня, т.е. поджог.