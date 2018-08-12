На Холодной Горе сгорел частный дом

12 августа в 3:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Тереховской, 78 в Холодногорском районе.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренние конструкции дома, а также домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 120 кв.м.

В 4:40 пожар спасатели локализовали, в 05:50 полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем.