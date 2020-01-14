На Холодной горе сломался поезд, потребовалась замена

Утром 14 января на станции метро "Холодная гора" вышел из стоя поезд, была произведена замена состава. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

"На "Холодной горе" метро стоит, всех пассажиров высадили", - написал один из очевидцев.

Информацию подтвердили в пресс-службе метрополитена. По их данным, поломку заметили в 07:07. Состав отправили в депо и заменили резервным.

"По техническим причинам, с целью обеспечения безопасности пассажиров состав был сдан в депо. Вместо него был выпущен на линию резервный состав. Сбоя в графике движения поездов не было", - сообщили в КП.

Причина поломки выясняется.