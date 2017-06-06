На Холодной Горе столкнулись Skoda и ВАЗ

06 июня 2017 г. 10:57
188 просмотров

Авария произошлоа накануе вечером -  22-00 на пересечении улиц Холодногорской и Переяславской не разминулись автомобили ВАЗ 2104 и Skoda Octavia.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, Skoda под управлением 21-летнего водителя, двигалась по улице Переяславской в направлении Костромской.

На пересечении с улицей Холодногорской водитель Skoda не пропустил ВАЗ, двигавшийся по главной дороге. Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя Skoda Octavia составлен протокол по ст.124 КУоАП.  Обстоятельства уточняются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.