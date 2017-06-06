На Холодной Горе столкнулись Skoda и ВАЗ

Авария произошлоа накануе вечером - 22-00 на пересечении улиц Холодногорской и Переяславской не разминулись автомобили ВАЗ 2104 и Skoda Octavia.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, Skoda под управлением 21-летнего водителя, двигалась по улице Переяславской в направлении Костромской.

На пересечении с улицей Холодногорской водитель Skoda не пропустил ВАЗ, двигавшийся по главной дороге. Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя Skoda Octavia составлен протокол по ст.124 КУоАП. Обстоятельства уточняются.