На Холодной Горе столкнулись Skoda и Volkswagen - один пострадавший

23 июня 2017 г. 21:33
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Сегодня в 14-50 на улице Холодногорской-109 не разминулись автомобили Skoda и Volkswagen.

По информации пресс-службы патрульной полиции, автомобили двигались в одном направлении - по Холодногорской в сторону Полтавского Шляха. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, выполняя разворот из крайней правой полосы, не убедился в безопасности маневра и в него врезалась Skoda. 

До приезда патрульных водитель автомобиля Skoda был госпитализирован.

На месте работала следственно-оперативная группа. 

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