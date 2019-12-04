На Холодной Горе тушили загоревшийся автомобиль

04 декабря 2019 г. 11:00
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В Холодногорском районе Харькова накануне поздно вечером спасатели тушили загоревшийся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 декабря в 23:24 в Службу спасения поступила информация о том, что на ул. Волонтерской,60 горит припаркованный автомобиль «Renault Megane».

На момент прибытия спасателей моторный отсек автомобиля уже полностью был охвачен огнем.

Пожарные локализовали пламя в 23:33, ликвидировали в 00:07.

Огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади около 2 кв.м.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

 Пострадавших и травмированных в результате пожара нет, сообщили в ГСЧС.

 

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