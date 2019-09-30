На Холодной Горе в гараже сгорели два "Мерседеса"

В Холодногорском районе в результате пожара в частном гараже были повреждены два автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 сентября около 6:30 на территории частного домовладения на улице Петра Болбочана в гараже загорелись автомобили.

На месте происшествия работали полицейские и работники ГСЧС.

51-летний хозяин гаража рассказал полицейским, что перед пожаром в гараже мерцал свет, потом погас.

Предварительной причиной пожара является короткое замыкание в электросети.

В результате пожара огнем были повреждены два автомобиля «Mercedes».

В одном из автомобилей выгорел моторный отсек, лобовое стекло и крыша. Во втором повреждена крыша и пластиковые детали. Также огонь нанес ущерб гаражу и дому.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета сообщений и преступлений Холодногорского отдела полиции.