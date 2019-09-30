 

На Холодной Горе в гараже сгорели два "Мерседеса"

30 сентября 2019 г. 12:55
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В Холодногорском районе в результате пожара в частном гараже были повреждены два автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 сентября около 6:30 на территории частного домовладения на улице Петра Болбочана в гараже загорелись автомобили.

На месте происшествия работали полицейские и работники ГСЧС.

51-летний хозяин гаража рассказал полицейским, что перед пожаром в гараже мерцал свет, потом погас. 

Предварительной причиной пожара является короткое замыкание в электросети.

В результате пожара огнем были повреждены два автомобиля «Mercedes». 

В одном из автомобилей выгорел моторный отсек, лобовое стекло и крыша. Во втором повреждена крыша и пластиковые детали. Также огонь нанес ущерб гаражу и дому.

Пострадавших в результате ЧП нет. 

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета сообщений и преступлений Холодногорского отдела полиции.

 

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