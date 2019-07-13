На Холодной горе ВАЗ насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла 12 июля в 19:18 по улице Сумской путь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21150" совершил наезд на пешехода. Предварительно установлено, что пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.Предварительно установлено, что пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

44-летний житель поселка Солоницевка Харьковской области от полученных травм погиб на месте.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.