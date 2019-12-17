На Холодной Горе во время пожара из горящей многоэтажки эвакуировали 6 человек, среди них - дети

16 декабря в 18:57 спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на ул. Волонтерской, 58 б.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате квартиры на 6-м этаже.

В результате горения образовалось сильное задымление верхних этажей.

Поэтому шестеро жителей дома, включая 2 детей, вовремя были выведены спасателями на свежий воздух и не пострадали.

В 19:37 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 19:45 окончательно ликвидировали. В результате горения повреждены окна, мебель, телевизор и личные вещи на площади 10 кв.м.

Причину возникновения пожара устанавливают. Жертв и пострадавших нет.