На Холодной Горе во время пожара в частном дворе от огня спасли жилой дом

11 апреля в 13:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в гараже на территории частного домовладения на ул. С.Борзенко, 8 в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар произошел в деревянной пристройке и уже распространился на металлический гараж.

Общая площадь пожара составила около 30 кв.м.

В 13:42 пожар бойцам ГСЧС удалось локализовать, предотвратив тем самым дальнейшее распространение пламени на другие хозяйственные постройки и жилой дом.

В 14:43 пожар полностью ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал, однако были повреждены: деревянная пристройка, внутренняя и внешняя облицовка гаража, а также личные вещи хозяев домовладения.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются.