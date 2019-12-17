На Ивановке во время пожара в доме нашли погибшего мужчину

В Холодногорском районе во время пожара в частном жилом доме обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 декабря в 00:01 в спасателям поступил вызов на пожар в переулке Хрустальном, 19.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился почти по всей площади дома, и горение сопровождается сильным задымлением.

На тот момент площадь пожара составляла 50 кв.м.

Во время пожаротушения бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего 72-летнего мужчины.

В 00:49 спасатели локализовали возгорание и в 02:20 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.