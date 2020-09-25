На Холодной Горе возле выхода со станции метро скончался мужчина

Сегодня утром возле одного из выходов станции метро «Холодная Гора» скончался мужчина.

Об этом сообщили очевидцы в одном из Телеграмм-каналов, опубликовав соответствующее фото с места происшествия.

По словам очевидцев, возле накрытого покрывалом тела лежат таблетки. Также на месте дежурят работники полиции.

Как рассказал в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 10-20 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на лестнице станции метрополитена.

Его личность установлена, это 69-летний житель Харьковской области.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Причину его смерти устанавливают.