На Холодной Горе 18-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки

07 июня 2019 г. 10:15
488 просмотров

Из окна собственной квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки в Холодногорском районе Харькова выпрыгнул 18-летнеий юноша.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Полтавский Шлях поступила в полицию около 4:00 от врача бригады скорой неотложной помощи.

На месте происшествия правоохранители установили, что парень вместе с друзьями проводил время у себя дома. Через некоторое время друзья увидели, как их товарищ выпрыгнул из окна соседней комнаты. 

Пострадавшего с множественными травмами и переломами доставили в реанимационное отделение Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на совершение самоубийства».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.