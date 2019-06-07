На Холодной Горе 18-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки

Из окна собственной квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки в Холодногорском районе Харькова выпрыгнул 18-летнеий юноша.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Полтавский Шлях поступила в полицию около 4:00 от врача бригады скорой неотложной помощи.

На месте происшествия правоохранители установили, что парень вместе с друзьями проводил время у себя дома. Через некоторое время друзья увидели, как их товарищ выпрыгнул из окна соседней комнаты.

Пострадавшего с множественными травмами и переломами доставили в реанимационное отделение Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на совершение самоубийства».