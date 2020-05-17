На ХТЗ спасли мужчину во время пожара в пятиэтажке

В Харькове произошел пожар на одном из балконов пятиэтажки, расположенной на проспекте Индустриальном, 59-а, во время которого бойцы ГСЧС спасли 33-летнего хозяина квартиры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о нем поступила спасателям 16 мая в 15:16.

На момент их прибытия огнем был охвачен балкон квартиры на 5-м этаже. Там горели домашние вещи на площади 4 кв.м.

Пожарные уже в 15:40 локализовали пожар, а в 16:24 - полностью ликвидировали.

Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.