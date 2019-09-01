На ХТЗ горела девятиэтажка: пострадавший от огня умер в "скорой"

31 августа в 09:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом 9-этажном доме на улице Большая Кольцевая, 6 в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в квартире дома горели домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Во время пожара пострадал мужчина 1958 года рождения. Пострадавшего с ожогами спины и отравлением угарным газом передали работникам скорой медицинской помощи. Однако во время госпитализации в больницу он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В 10:05 спасатели пожар полностью ликвидировали.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.