На ХТЗ горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

15 мая в 23:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Грицевца, 19а в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных на кухне квартиры на 7-м этаже горела мебель на площади около 5 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего 35-летнего мужчины.

В 00:07 пожар спасатели локализовали и в 00:42 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливают.