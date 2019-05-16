На ХТЗ горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

16 мая 2019 г. 10:00
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15 мая в 23:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Грицевца, 19а в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных на кухне квартиры на 7-м этаже горела мебель на площади около 5 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего 35-летнего мужчины.

В 00:07 пожар спасатели локализовали и в 00:42 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливают.

 

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