На ХТЗ горела квартира в пятиэтажке: эвакуировали 5 человек

30 сентября в 13:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Александровском, 176 в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в квартире на пятом этаже горели домашние вещи на площади около 2 кв.м.

Дым от пожара распространился на верхние этажи, поэтому спасатели эвакуировали их жильцов на свежий воздух. Под наблюдением газодымозащитников на улицу были выведены 5 человек. Они не пострадали.

Огонь пожарные локализовали в 13:44 и ликвидировали в 14:15.

По предварительным данным ГСЧС, возгорание возникло в результате короткого замыкания электроприбора, который был оставлен без присмотра.