На ХТЗ горела многоэтажка: погибла женщина, 13 человек эвакуировали

11 сентября в 15:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Грицевца, 47 в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1951 года.

13 жителей дома спасатели эвакуировали.

В 15:46 пожар был локализован, а в 16:35 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.