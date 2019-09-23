На ХТЗ из горящего двухэтажного здания эвакуировали 20 человек

В Индустриальном районе Харькова сегодня утром горело здание.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 11:15 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом доме в переулке И. Каркача, 22, принадлежащем частному предпринимателю.
Возгорание возникло в кладовке на первом этаже.
На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 15 кв.м.
Из-за сильного задымления других помещений спасателям пришлось выводить на свежий воздух работников со второго этажа.
Всего с места ЧП спасатели эвакуировали 20 человек.
В 11:40 пожар спасатели локализовали, а в 12:36 полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара устанавливают.