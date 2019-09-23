 

На ХТЗ из горящего двухэтажного здания эвакуировали 20 человек

23 сентября 2019 г. 16:21
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В Индустриальном районе Харькова сегодня утром горело здание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 11:15 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом доме в переулке И. Каркача, 22, принадлежащем частному предпринимателю.

Возгорание возникло в кладовке на первом этаже.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Из-за сильного задымления других помещений спасателям пришлось выводить на свежий воздух работников со второго этажа.

Всего с места ЧП спасатели эвакуировали 20 человек.

В 11:40 пожар спасатели локализовали, а в 12:36 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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