На ХТЗ из горящей многоэтажки эвакуировали 9 человек

В Индустриальном районе Харькова сегодня утром, в 9:25 в 4-этажном многоквартирном жилом доме ул. Библика, 42 произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных стало известно, что возгорание возникло в квартире на 2-м этаже.

Там на кухне горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

Пожарные при разведке также установлено, что плотное задымление распространилось на верхние этажи, поэтому спасатели эвакуировали из опасной зоны 9 человек.

В 9:38 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 10:15 полностью ликвидировали. Пострадавших в результате ЧП нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.