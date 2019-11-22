На ХТЗ из горящей многоэтажки эвакуировали 9 человек

22 ноября 2019 г. 13:40
1 просмотр

В Индустриальном районе Харькова сегодня утром, в 9:25 в 4-этажном многоквартирном жилом доме ул. Библика, 42 произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных стало известно, что возгорание возникло в квартире на 2-м этаже.

Там на кухне горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

Пожарные при разведке также установлено, что плотное задымление распространилось на верхние этажи, поэтому спасатели эвакуировали из опасной зоны 9 человек.

В 9:38 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 10:15 полностью ликвидировали. Пострадавших в результате ЧП нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.