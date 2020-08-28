На ХТЗ из окна многоэтажки выпал неизвестный: мужчина скончался по дороге в больницу

Сегодня утром на улице Библика в Индустриальном районе Харькова выпал из окна многоэтажки неизвестный мужчина.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

Полиция устанавливает его личность и обстоятельства смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 28 августа около 7:30 в полицию поступила информация о том, что возле дома по улице Библика лежит мужчина, на вид ему около 50-60 лет, который не подает признаков жизни.

Предварительно, мужчина выпал из окна шестого этажа.

Медики оказали ему неотложную помощь, но по дороге в больницу бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

По данному факту проводится проверка.