На ХТЗ из-за неосторожности харьковчанки произошел пожар в квартире

В Индустриальном районе Харькова сегодня утром произошел пожар в квартире жилого четырехэтажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о возгорании в квартире на втором этаже дома на улице Библика, 42 поступила спасателям 17 ноября в 07:20.

На момент прибытия спасательных подразделений в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 6 кв.м.

В 07:30 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 9:04 уже ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара, по данным спасателей, - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.