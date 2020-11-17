На ХТЗ из-за неосторожности харьковчанки произошел пожар в квартире

17 ноября 2020 г. 10:45
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В Индустриальном районе Харькова сегодня утром произошел пожар в квартире жилого четырехэтажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о возгорании в квартире на втором этаже дома на улице Библика, 42 поступила спасателям  17 ноября в 07:20.

На момент прибытия спасательных подразделений в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 6 кв.м.

В 07:30 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 9:04 уже ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара, по данным спасателей, - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

 

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