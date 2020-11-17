На ХТЗ из-за неосторожности харьковчанки произошел пожар в квартире

В Индустриальном районе Харькова сегодня утром произошел пожар в квартире жилого четырехэтажного дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Информация о возгорании в квартире на втором этаже дома на улице Библика, 42 поступила спасателям 17 ноября в 07:20.
На момент прибытия спасательных подразделений в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 6 кв.м.
В 07:30 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 9:04 уже ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара, по данным спасателей, - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.