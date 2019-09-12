 

На ХТЗ изнасиловали 12-летнюю девочку

12 сентября 2019 г. 7:49
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В Харькове в районе Горизонта 11 сентября  изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Сегодня около 18:00 на Горизонте на пустыре каком-то изнасиловали ребенка, девочку 2007 года рождения. Как говорят, худощавый лысый мужик. Вот причина большого количества полиции на Горизонте», - говорится в сообщении харьковской группы в соцсетях.

По информации местных очевидцев, преступник - мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

По данным Newsroom, правоохранители сообщили, что насильник издевался над ребенком два часа.

В полиции пообещали прокомментировать происшествие позже.

 

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