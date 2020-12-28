На ХТЗ на улице умерла женщина, приведшая внучку в детский сад

28 декабря 2020 г. 15:00
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Сегодня утром, 28 декабря, возле детского сада, расположенного на улице Бекетова 7 в районе ХТЗ,  умерла женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, около 9 часов утра бабушка привела ребёнка в сад и умерла.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 28 декабря около 8:20 в полицию поступила информация о том, что на улице Бекетова у детского сада внезапно умерла 60-летняя женщина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и медики, которые констатировали смерть женщины.

Тело умершей направлено в морг.

В полиции внесли информацию о происшествии в Единый учет Индустриального ОП.

 

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