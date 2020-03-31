На ХТЗ нашли тело харьковчанки на лавочке

31 марта 2020 г. 16:05
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В Индустриальном районе Харькова на улице обнаружили тело харьковчанки.

Первыми об этом сообщили в соцсетях очевицы.

«Вчера около 5 утра на Александровском 128, нашли труп девушки, сидящей на лавочке, вызвали копов», - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской област, 30 марта в 6:25 в полицию поступило сообщение о том, что прохожие обнаружили на лавочке напротив дома по проспекту Александровском тело мертвого человека.

По адресу выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Бригада скорой медицинской помощи, которая также прибыла на место, констатировала смерть женщины.

Полицейские установили, что умершей является 42-летняя местная жительница.

Сейчас все обстоятельства смерти гражданки выясняются.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

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