На ХТЗ насмерть сбили пенсионерку (видео 18+)

17 апреля 2020 г. 14:14
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Сегодня утром в 09:50 на проспекте Архитектора Алешина, 26 автомобиль ВАЗ 2109 сбил переходившую дорогу женщину: 75-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Была ли у водителя авто возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают правоохранители.

В соцсетях было опубликовано видео момента ДТП.

Внимание! Видео 18+! Не рекомендуется смотреть детям, беременным и людям со слабой психикой!

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