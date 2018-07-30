На ХТЗ неизвестный ранил 13-летнюю девочку

30 июля 2018 г. 14:14
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27 июля около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Архитектора Алешина неизвестный мужчина нанес неустановленным предметом легкие телесные повреждения ребенку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия 13-летняя девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает штраф, общественные работы либо исправительные работы.

 

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