 

На ХТЗ нетрезвый водитель уснул за рулем (видео)

23 июля 2019 г. 16:29
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Сегодня около 12:00 на линию 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Мира и 12 Апреля остановился автомобиль ЗАЗ Ланос: по сообщениям граждан, водитель находился в состоянии алкогольного опьянния и уснул за рулем. 

Прибыв на место, патрульные разбудили водителя и заметили у него признаки алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, провести тест на алкоголь не удалось - мужчина отказался.

Патрульные составили протокол по ст.130 КУоАП. Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку. 

Виедо с места инцидента было опубликовано в соцсетях.

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