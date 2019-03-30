На ХТЗ нетрезвый водитель ВАЗ 2108 устроил тройное ДТП

Накануне около 21-00 на Московском проспекте-272В столкнулись автомобили ВАЗ 2108, Soueast Lioncel и Ford Kuga.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель «восьмерки» не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди Soueast Lioncel, который, в свою очередь, догнал Ford.

Пострадавших нет. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения и составили на него протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП. От прохождения теста на алкоголь водитель ВАЗ 2108 в присутствии понятых отказался.