На ХТЗ нетрезвый водитель ВАЗ 2108 устроил тройное ДТП

30 марта 2019 г. 10:47
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Накануне около 21-00 на Московском проспекте-272В столкнулись автомобили ВАЗ 2108, Soueast Lioncel и Ford Kuga.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель «восьмерки» не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди Soueast Lioncel, который, в свою очередь, догнал Ford.

Пострадавших нет. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения и составили на него протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП. От прохождения теста на алкоголь водитель ВАЗ 2108 в присутствии понятых отказался.

 

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