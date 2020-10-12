На ХТЗ неуправляемый внедорожник разнес пивной павильон (видео)

Сегодня около 20:30 на улице Библика, 4Б не разминулись Mazda 5 и Mercedes-Benz ML 350, который после столкновения вылетел с проезжей части и снес часть пивного павильона: автомобиль практически полностью оказался под крышей магазина.

Об аварии сообщают в соцсетях. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

По словам очевидцев, водитель Mercedes на месте прошел тест на газоанализаторе «Драгер» и результат, в очередной раз, удивил и патрульных, и участников освидетельствования: прибор показал более 6 промилле алкоголя в крови водителя авто.

Было ли проведено после этого тестирование в наркоцентре на Шевченко и каковы результаты – информации пока нет.