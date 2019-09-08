На ХТЗ патрульные остановили нетрезвого водителя без прав

Сегоня утром по время патрулирования на проспекте Александровском патрульные заметили ВАЗ 2110, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Полицейские остановили автомобиль.

Выяснилось также, что у мужчины, управлявшим автомобилем, нет при себе водительского удостоверения.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, во время общения с нарушителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Тест на драгере показал 1.19 промилле в крови водителя ВАЗ. На мужчину был составлен протокол по ст.130 и выписано постановление по ч.2 ст.126 КУоАП.