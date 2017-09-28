На ХТЗ перевернулся автомобиль - водитель был нетрезв

28 сентября 2017 г. 20:51
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Сегодня ночью около 01-25 на проспекте Александровском-40/24 перевернулся автомобиль Geely. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в забор - машина перевернулась. 

Во время оформления ДТП полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти тест на драгере. Результате -1.51 промилле алкоголя в крови. 

На нарушителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. 

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