На ХТЗ перевернулся автомобиль - водитель был нетрезв

Сегодня ночью около 01-25 на проспекте Александровском-40/24 перевернулся автомобиль Geely.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в забор - машина перевернулась.

Во время оформления ДТП полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти тест на драгере. Результате -1.51 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.