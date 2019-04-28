На ХТЗ подросток "заминировал" храм

28 апреля около 2:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на проспекте Александровском, когда святил кулич.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сообщение оказалось ложным.

В течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний житель Индустриального района. Как выяснилось, он таким образом решил «пошутить».

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.