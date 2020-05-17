На ХТЗ пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

17 мая 2020 г. 9:44
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В Харькове пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

Так, накануне, 16 мая, в 17:04 на ул. Мира 90, произошло нападение на бригаду медиков экстренной помощи, которая только что обслужила вызов.

Как рассказали медики, неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения по неизвестным причинам подошел к машине ЭМП и начал бить в переднее боковое стекло автомобиля.

Водитель спецавтомобиля сделал замечание мужчине, однако злоумышленник его толкнул.

Сразу была нажата тревожная кнопка. Наряд быстрого реагирования и 3 экипажа полиции прибыли на помощь за 4 минуты и задержали нападавшего.

 

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